عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة تجري ممارسة لخدمات تجديد تراخيص برامج هندسية وأخرى متنوعة مع تقديم خدمات الدعم الفني للوزارة طبقا لشروط ومواصفات.



واضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم العطاءات لادارة المشتريات والمخازن في الوزارة هو يوم 17 اكتوبر المقبل ويرفض اي عطاء بعد هذا الموعد.



ولفتت المصادر الى ان مدة تنفيذ العقد 60 يوما للتوريد من تاريخ توقيع العقد وثلاثة سنوات للضمان والصيانة من تاريخ الاستلام النهائي.



ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، وان هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة وهي مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة في سجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعام 2022.



ولفتت المصادر انه سوف يعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك في هذه الممارسة للرد على استفساراتهم وذلك في مبنى الوزارة يوم 10 اكتوبر المقبل.