أسامة أبو السعود



دعا نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس مؤسسة البترول الى وضع استراتيجية عمل واضحة بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لربط مخرجات التعليم بسوق العمل خاصة في القطاع النفطي.



وقال الفارس في تصريح صحافي ان الكويت بلد نفطي بالأساس وهو مصدر الدخل الوطني الأول ولا يجوز الا يرتبط سوق العمل في هذا القطاع العملاق بدون تنسيق واضح واستراتيجية عمل طويلة وقصيرة الأجل للعمل بهذا القطاع وربطها بمخرجات التعليم في الكويت.



وأوضح ان عدم وجود تلك الاستراتيجية دفع الكثير من ابناء الكويت من حملة البكالوريوس من ارقى الجامعات في تخصص البترول الى الانتظار سنوات بانتظار اعلانات التوظيف والتي غالبا ما تكون محدودة وهو نفس الوضع لحملة الدبلوم.



وشدد الفارس على ان هناك الآلاف من الوظائف الشاغرة بمختلف الشركات في القطاع النفطي وكذلك الشركات الخاصة العاملة في هذه المجال ومع ذلك لا يتم توظيف الشباب الكويتي بها.



وأكد الفارس على ان اوضح مثال على ذلك ان 5% فقط من ابناء الكويت يعملون في القطاع الخاص منهم ما لا يزيد عن 1%يعملون في القطاع النفطي الخاص.



بدوره، أعلن نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت علي العامري دعم النقابة الكامل لمطالب أبناء الكويت الحاصلين على تخصصات جامعية أو حملة الدبلوم في مجال الهندسة وصناعة البترول والبتروكيماويات والصناعة التابعة لها.



وشدد العامري في تصريح صحافي على أن إعلانات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها عن إتاحة فرص عمل للخريجين الجدد من حملة الشهادات الجامعية أو الدبلومات للكويتيين للانضمام إلى العمل بالمؤسسة إعلانات في تخصصات قليلة، مؤكدا أن هناك آلاف الشواغر واحتياج كبير للتوظيف في القطاع النفطي، مشددا على ضرورة استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين المتخصصين في هذا المجال.



ودعا الى ضرورة الإسراع في تطبيق سياسة الإحلال الوظيفي للخريجين الكويتيين، مبينا أن النقابة مستمرة كما عهدها الجميع في دعم مطالب الطبقة العاملة من أبناء الكويت، حتى شمول جميع التخصصات الفنية والإدارية في إعلانات التوظيف القادمة، مطالبا باسم نقابة نفط الكويت بإزالة شرط «التأمينات» عن جميع التخصصات، وزيادة العمر وأن تكون المفاضلة وفق سنوات أقدمية الشهادة.