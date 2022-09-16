قيمة عقد المشروع 94 مليون دينار والطول الإجمالي للطرق التي تم تطويرها 20 كيلومتراً

المشروع يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة





عاطف رمضان

قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعمل حاليا على اجراءات التسليم الابتدائي لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير طرق وجسور في منطقة جنوب السرة وذلك خلال الفترة المقبلة.



وأضافت المصادر أن أعمال المشروع قد تم إنجازها بالكامل، مشيرة الى هذا المشروع يعد من أهم مشاريع تطوير البنية التحتية في الكويت، والخاص بإنشاء وصيانة طرق وجسور في محيط مستشفى جابر الأحمد، وقطاعات من طريقي الدائري السادس والملك فهد.



ويتكون المشروع من إنشاء وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، وخزان رئيسي لتجميع مياه الأمطار، بالإضافة الى الصرف الصحي وصرف الأمطار والخدمات الأخرى، وان قيمة عقد المشروع 94 مليون دينار تقريبا. ويهدف المشروع الى تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة من خلال تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسية تربط منطقة جنوب السرة، كذلك جسر يربط طريق الدائري السادس بمستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح، وثمانية جسور علوية، وستة جسور على مستوى الارض، وأربعة أنفاق، و11 كيلومترا تطوير طرق جسرين للمشاة، وزراعات تجميلية.



يذكر ان آخر نفق في المشروع هو نفق دائم مؤدي من طريق 404 إلى طريق 400 (محيط منطقة الوزارات) ضمن أعمال المشروع، حيث يحقق هذا النفق الانسيابية المرورية للخروج من طريق 404 باتجاه طريق 400، وان الطول الإجمالي للطرق التي تم تطويرها في المشروع 20 كيلومترا تقريبا.