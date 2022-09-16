بشرى شعبان



استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي سفير جمهورية نيبال دورقا براساد بهاندري والوفد المرافق له، حيث أشاد بالعلاقات بين البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيزها، وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة.



وقال العازمي خلال اللقاء إن سوق العمل في الكويت يستقطب العمالة بما يحتاج إليه من تخصصات، لافتا الى أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير تنظيم سوق العمل بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت، ويعود بالنفع على العمالة والبلدان المرسلة لها.



وفي سياق متصل، استقبل العازمي سفير جمهورية تنزانيا لدى الكويت سعيد شعيب موسى والوفد المرافق، وتم التباحث حول إرساء آليات التعاون بين البلدين في مجال استقطاب العمالة الماهرة وأصحاب المؤهلات العلمية للعمل في الكويت. وأكد العازمي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم.



بدوره، أبدى السفير موسى ترحيبه واستعداده للمضي قدما في التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة، معربا عن امتنانه وشكره للكويت على ما لمسه من جهود تستحق الإشادة.