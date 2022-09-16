

كشفت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب عن المبادرات والمقترحات التي تقدمت بها لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري فضلا عن عرض مشاريع التوعية الإعلامية استمرارا لنهج التواصل النوعي بين الوزارة والجمعية.



وقالت العقاب إنها عرضت على وزير الإعلام مقترح الجمعية بتشكيل لجنة الاعلام البيئي في «الاعلام»، والتي تختص بمراقبة الأعمال والبرامج الفنية التلفزيونية والإذاعية المتعلقة بالقضايا البيئية، وضم الجمعية لعضوية اللجنة حيث إن لديها خبرات تراكمية تجاه القضايا البيئية، فضلا عن الأكاديميين والخبراء المتطوعين الذين أثروا وما زالوا يقدمون خبراتهم في كل مجالات العمل البيئي في البلاد، مؤكدة على أهداف اللجنة في مراقبة الأعمال التلفزيونية للتأكد من إدراج القيم البيئية وسلامة المعلومات المعروضة وخلو الأعمال من المخالفات البيئية.



واضافت: ثمّن وزير الإعلام جهود الجمعية في إنتاج سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والتي انطلقت منذ 2014 وما زالت مستمرة، وكان نتاجها 8 مواسم ناجحة تتضمن أكثر من 240 حلقة تتناول البيئة الكويتية وعناصرها، وحولت العلوم إلى برامج تلفزيونية سهلة في شرح المحتوى العلمي لكل شرائح المجتمع، مؤكدة أن جهود وزارة الإعلام في الدعم الإعلامي لنشر صحيح المعرفة البيئية في المجتمع مقدرة لأنها تسهم في نشر التوعية بتكرار العرض طوال العام والمبادرة بترجمة المحتوى للغة الانجليزية لزيادة شرائح المشاهدة ما يرفع سقف التوعية.



وأوضحت أن هذا النوع من التعاون استوجب على الجمعية المنتجة للعمل التلفزيوني ان تضم وزارة الاعلام لكوكبة شركائها في حماية البيئة وإيمانا من وزير الإعلام بالجهود التطوعية وجودة الإنتاج الإعلامي في مجال البيئة الذي تفردت به الجمعية شجع على تكريم السلسلة والجهود المبذولة في تنفيذها بهذه الجودة، مشيدة باستجابته لمقترحات ومبادرات الجمعية سواء الإعلامية أو الفنية فضلا عن توافق هذا التعاون مع رؤية كويت جديدة.