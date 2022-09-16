عبدالكريم العبدالله



قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة د.يعقوب التمار إنه يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في إمارتي «أبوظبي» و«دبي» بناء على توجيهات وزير الصحة د.خالد السعيد.



وبين د.التمار في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم التشاور مع الجانب الإماراتي حول مزيد من التعاون الصحي وتبادل الخبرات، فضلا عن مناقشة الخطط للتسهيل على الطلبة المبتعثين للدراسة وعلى المواطنين الذاهبين للسياحة في الإمارات، حين احتياجهم للخدمات الصحية والطوارئ.



وأفاد د.التمار بأنه تمت زيارة العديد من المستشفيات في إمارة «أبوظبي» و«دبي» تخللها تفقد المرضى الكويتيين المتواجدين هناك والاستماع لملاحظاتهم، مشيدا بمستوى الخدمات المقدمة في تلك المستشفيات.



ولفت د.التمار الى لقاء مع بعض المسؤولين الصحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ومشاركة القائم بالأعمال بسفارة الكويت في أبوظبي الشيخ صباح الصباح وقنصل الكويت في دبي علي الذايدي والمسؤول عن شؤون المرضى خالد الفضالة، متقدما لهم بجزيل الشكر والعرفان على جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين الكويتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شكر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت د.مطر النيادي على ترتيب هذه الزيارة.



الجدير بالذكر أن الوكيل التمار ترأس الوفد الذي يضم عددا من الأطباء لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وهم ‏د.جمال الكندري استشاري طب وجراحة العيون ود.جاسم البراك استشاري أورام ورئيس الهيئة الطبية في مركز الكويت لمكافحة السرطان ود.محمد العبيدان اختصاصي طب أطفال.