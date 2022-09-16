حنان عبدالمعبود



ردت وزارة الصحة تعقيبا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسعار توريد دواء الروكسنين «Roxonin 60mg»، وكذلك ردا على مطالبة الجمعية الصيدلية الكويتية بالتحقيق في الأمر، حيث نفت الوزارة صحة ما تم تداوله، مبينة أن تعاقدها تم على شراء 10 ملايين حبة وليس 10 آلاف، وأن سعر تعاقد الوزارة من الصنف ذاته أقل بواقع 0.0725 فلس للحبة عن القطاع الخاص.



ونص رد الوزارة على: «توضيحا لما تم تداوله بشأن أسعار توريد دواء الروكسنين Roxonin 60mg لوزارة الصحة، وإعلاء لمبدأ الشفافية، وإنصافا لجهود العاملين في الوزارة، تود وزارة الصحة توضيح ما يلي:



٭ كمية العقد للصنف المذكور «10 ملايين حبة»، وليس 10 آلاف حبة.



٭ سعر عبوة التوريد 40 حبة للوزارة 2.3 دينار، بسعر 0.057 فلس للحبة.



٭ سعر ذات الصنف بالقطاع الخاص للعبوة 20 حبة 2.6 دينار بسعر 0.130 فلس للحبة.



٭ وفقا للبيانات السابقة، فإن سعر تعاقد الوزارة من ذات الصنف أقل بواقع 0.0725 فلس للحبة عن القطاع الخاص.



٭ سعر تعاقد الوزارة للصنف المذكور أقل بنسبة 56%؜ من سعر القطاع الخاص.



واختتمت الوزارة بيانها بأنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من تداول المعلومات غير الصحيحة دون تثبت، وطعن بذمم منتسبيها الذين يقومون بواجبهم الوطني والمهني.



وكانت الجمعية الصيدلية قد أصدرت بيانا قالت فيه: إنه إيمانا منا بمبدأ الشفافية وإظهار الحقائق، تطالب الجمعية وزارة الصحة بالتحقيق حول ما تمت إثارته مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أحد الأطباء من شبهة شراء وزارة الصحة لأحد الأدوية العلاجية بسعر مرتفع ومبالغ فيه عن التسعيرة الوزارية في القطاع الأهلي.



كما طالبت الجمعية في بيانها بإصدار بيان رسمي حول نتائج التحقيق في الحادثة وكشف ملابسات الموضوع، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد من تثبت إدانته في هذه الواقعة تحقيقا للعدالة وإزالة الشبهات.



وأعلنت الجمعية أنها ترفض رفضا قاطعا الاستمرار الممنهج في الإساءة لقطاع الصيدلة والصيادلة العاملين فيه، مستذكرين دورهم الفاعل والحيوي خلال جائحة كورونا.