الشطي: منطقة الأحمدي تضم حالياً 32 مركزاً صحياً منها 15 تعمل بنظام الخفارة و13 على مدار 24 ساعة

المركز مجهز وسيضم خدمات طب الأسنان والمختبرات وعيادات الأمومة والطفولة وبعض التخصصات الأخرى



حنان عبدالمعبود



أعلن وزير الصحة د.خالد السعيد أنه سيتم افتتاح مركز مدينة صباح الأحمد الصحي (C) الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم قريبا تسلم مركز الوفرة التخصصي ومركز الفحيحيل الصحي.



جاء ذلك على هامش افتتاح مركز أبو فطيرة الصحي ليبدأ المركز في تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة. وأوضح الوزير في تصريح له عقب الافتتاح أن المركز أقيم على مساحة نحو 5000 متر مربع ويتكون من دورين ليقدم خدماته إلى سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة.



وذكر أنه بهذا المركز يصل عدد المراكز في منطقة الأحمدي الصحية إلى 32 مركزا، مجددا تأكيده أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بجودتها له أثر إيجابي كبير على القطاع الصحي.



تجهزات طبية



بدوره، قال مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي «إن منطقة الأحمدي الصحية تضم حاليا 32 مركزا صحيا منها 15 مركزا تعمل بنظام الخفارة و13 مركزا تعمل على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى 4 مراكز تخصصية تشمل الفحيحيل التخصصي والعدان والفنطاس وصباح الأحمد (D)».



وأضاف «أن المركز سيعمل مبدئيا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء من يوم الأحد إلى الخميس»، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة حاليا تشمل عيادة السكري وعيادة الأمراض المزمنة وعيادات الطب العام على أن تتم زيادة العيادات وتمديد ساعات العمل في المركز بشكل تدريجي وفقا لإحصائيات المراجعين.



وقال إن المركز مجهز بالخدمات الطبية الأساسية من صيدلية وتمريض وأطباء وقريبا سيتم عمل المختبرات، لافتا إلى أن المبنى يحاكي النماذج الجديدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تأخذ بعين الاعتبار الحاجات العاجلة والآجلة، مشيرا إلى أن الطابق الثاني للمركز سيضم خدمات طب الأسنان والمختبرات وعيادات الأمومة والطفولة وبعض التخصصات الأخرى.



وأضاف الشطي أن الكويت حازت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة على مستوى إقليم شرق المتوسط، لافتا إلى ان الحصول على الخدمة يتم من 7 الى 10 دقائق فضلا عن إتاحة العلاج للجميع دون استثناء وجودة الخدمة فضلا عن ان دخول الملف الإلكتروني بمنزلة قفزة نوعية.



توسع في الخدمات



من جهته، أكد رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الأحمدي الصحية د.فهد العازمي أن المركز يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية من علاج عام وسكر وأمراض مزمنة ويعمل من 7 صباحا حتى الثانية ظهرا.



وأضاف: دائما في المراكز الجديدة خاصة في المناطق التي تكون أعداد السكان صغيرة نبدأ بالخدمات الأساسية ومع الوقت ووفقا للإحصائيات نبدأ بتمديد أوقات عمل المركز والتوسع في العيادات في العيادات التخصصية التابعة لبرامج الرعاية الصحية الأولية.



بدورها، هنأت رئيسة المركز د.أبرار جوهر حيات سكان ضاحية أبو فطيرة بافتتاح المركز، مبينة أن المركز يضم عيادة طوارئ طبية مجهزة تجهيزا كاملا مع تدريب الطاقم الطبي على الحالات الطارئة بمختلف أنواعها، كما كشفت عن أنه سيتم مستقبلا افتتاح عيادات تخصصية به ومنها عيادة للجلدية وعيادة للأمومة والتغذية والطفل السليم والعيون.