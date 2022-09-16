تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.خالد السعيد انطلقت يوم أمس في مجمع 360 حملة توعوية تستهدف الأطفال للتغلب على الخوف عند زيارة عيادة الأسنان، وشهد اليوم الأول للحملة إقبالا كبيرا من أولياء الأمور وأطفالهم، حيث قالت المسؤولة عن الحملة التوعوية د.دلال خالد يوسف الصباح إن الحملة استمرت على مدى 3 أيام من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، لافتة إلى أن أولياء الأمور كانوا متفاعلين مع الحملة في يومها الأول للتغلب على الخوف عند أطفالهم.



وذكرت الصباح أن الأطفال سيكتسبون معلومات من الحملة عن الأسنان من خلال توفير عيادة أسنان مصغرة يتم إعطاء الأطفال معلومات عنها ومن ثم يقوم الأطفال بدور دكتور وفحص الأسنان ومن بعدها يتم منحهم شهادة التخرج كدكتور تحفيزا لهم للتغلب على مخاوفهم من زيارة دكتور الأسنان وتوعيتهم بأهمية تنظيف الأسنان بشكل مستمر والعناية بها. وذكرت الصباح أن ولي الأمر بعد زيارته سيتم منحه تقريرا كاملا عن أسنان أطفاله يستطيع من خلاله الإسراع في علاج الأسنان إذا كانت بها أي إصابة قبل أن تتفاقم.