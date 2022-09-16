حنان عبدالمعبود



تحت شعار «التطبيب لا أضرار» أقام مستشفى الصباح احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2022، تضمن تنظيم مجموعة من الأنشطة، منها إقامة معرض في بهو مستشفى البنك الوطني للأطفال التابع لمستشفى الصباح، ومحاضرة بعنوان «التطبيب بلا أضرار» قدمها الصيدلي عبدالحميد أختر، ومحاضرة أخرى بعنوان «الخطوات السبع لضمان سلامة المرضى قدمتها الصيدلانية الإكلينيكية د.أنوار الشيخ».



وعلى هامش الفعالية، قالت رئيسة الهيئة الطبية بمستشفى الصباح واستشارية الأطفال د. إيمان العنيزي لـ «الأنباء»: حرصنا على تنظيم هذه الأنشطة تأكيدا على اهتمامنا بسلامة وأمن المرضى ومن أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال تطبيق أحدث السياسات والبروتوكولات العلاجية لعلاج المرضى، مبينة أن مستشفى الصباح من المستشفيات التي لها أهميتها على مستوى الدولة حيث يقدم الخدمات التخصصية في مختلف المجالات، ولهذا لا بد أن نكفل سلامة وأمن المرضى وتقديم الخدمة الطبية لهم في كل قسم من أقسام المستشفى.



وأشارت إلى أن أهم الأهداف من الاحتفال هو تجنب الأخطاء الطبية في صرف الأدوية وتوعية المرضى بأهمية الاستخدام الصحيح لها وتجنب الضرر الناتج عن سوء الاستخدام من آثار جانبية ومضاعفات خطرة.



من جهتها، قالت الصيدلانية الإكلينيكية بقسم الصيدلة بمستشفى الصباح حنان الشمالي إن هذه الأنشطة تهدف إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية استخدام الأدوية بطريقة آمنة وصحيحة لتجنب حدوث الأضرار الناتجة عنها بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الطبي كافة وكذلك لضمان الإلمام بأحدث البروتوكولات العالمية التي تهدف إلى تطوير وضمان سلامة المرضى.