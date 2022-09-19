أكد الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالإنابة د.محمد بوزبر حرص الكويت على تنفيذ الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الفساد من أجل التصدي لهذه الآفة.



وقال بوزبر، في تصريح لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت بأعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لدورة الرياض للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي نصت على ضرورة أن تباشر الدول العربية الأعضاء بالاتفاقية في تنفيذ آلية استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.



وذكر بوزبر أنه أطلع الاجتماع على الجهود التي تقوم بها «نزاهة» الكويتية ودورها في إطار تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد باعتبارها إحدى القوى للتصدي لآفة الفساد.



وشدد على حرص الكويت على الالتزام بتعزيز التعاون العربي ـ العربي في مجال مكافحة الفساد من خلال المتابعة الشاملة، مشيرا إلى مقترحات لتنفيذ الاتفاقية قامت الكويت بتزويدها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وشدد في الوقت ذاته على الحرص على أن يكون للكويت موضع قدم في جميع الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى مشاركة الكويت أخيرا في اجتماع بمدينة جدة السعودية لمناقشة مسودة اتفاقية إسلامية لمكافحة الفساد في إطار منظمة التعاون الإسلامي.