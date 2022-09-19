السند: تطبيق أحدث البرامج والمبادرات العالمية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمرضى وعائلاتهم

نهدف إلى رفع مستوى الوعي وإشراك الآخرين في الحد من الأخطاء الناجمة خلال المداواة



حنان عبدالمعبود



أقامت إدارة الجودة والاعتماد بوزارة الصحة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار«الدواء دون أضرار» بحضور وزير الصحة د. خالد السعيد.



وخلال الاحتفال الذي أقيم في بهو مبنى الوزارة بمنطقة الصليبخات، قام د. السعيد بجولة بين الأجنحة المشاركة في المعرض المقام على هامش الاحتفال والذي شاركت فيه العديد القطاعات التابعة لإدارة الجودة والاعتراف.



وعلى هامش الاحتفال، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند أن «سلامة المرضى» أحد التخصصات والبرامج التي أنشئت حديثا وتحديدا في عام 2004، حيث تم تدشين التحالف العالمي لسلامة المرضى مع أكثر من 140 دولة، بهدف توقي المخاطر والأذى والأخطاء التي قد يتعرض لها المستفيد من الرعاية الصحية، لافتا إلى أن اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام يأتي تحت شعار (دواء بدون أضرار)، ومن بين أبرز أهدافه رفع مستوى الوعي العالمي وإشراك الآخرين في الجهود الرامية إلى منع حدوث الأخطاء في المداواة، والحد من الأضرار الناجمة عنها، وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفاعلية في استعمال الأدوية بمأمونية.



وقال «إن سلامة المرضى تأتي على رأس أولويات الوزارة، مستعرضا أبرز محطات تعزيز نظام الجودة وسلامة المرضى في الكويت، وتشمل أبرزها تعزيز نظام الجودة وسلامة المرضى في وزارة الصحة، وذلك في جميع المرافق الصحية، من خلال تطبيق أحدث البرامج والمبادرات العالمية، لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمرضى وعائلاتهم، من خلال برامج إدارة الجودة والاعتماد، وتطبيق برنامج «الوقاية والتيقظ الدوائي» Pharmacovigliance (drug safety)، مشيرا إلى حصول الكويت على العضوية الدائمة في البرنامج العالمي للسلامة الدوائية، وذلك في أبريل لسنة 2021.



وأكد السند على الممارسة الطبية الآمنة، وإقرار الحصول على الدورات التدريبية لإنعاش القلب عند التوظيف والترقية، للأطباء والفنيين وأعضاء الهيئة التمريضية، ومن هذه الدورات BLS + ACLS المعتمدة لدى جمعية القلب الأميركية، وذلك وفق ما فصله القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2019، وأيضا إلزام جميع أفراد الهيئة التمريضية العاملين في أقسام (الحوادث ـ العمليات ـ وحدات القلب ـ العناية المركزة) الحصول على دورة الإنعاش القلبي والرئوي (ACLS) المعتمدة من جمعية القلب الأميركية (AHA).