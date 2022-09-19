

أسامة أبو السعود



عقدت اللجنة التنفيذية لجائزة الكويت الدوليــة لحفظ القـــرآن الكريــم وقراءاته وتجويد تلاوته في نسختها الحادية عشرة التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر المقبل اجتماعها الحادي عشر في مبنى وزارة الأوقاف برئاسة الوكيل المساعد للدراسات الإسلامية والقرآن الكريم د.فهد الجنفاوي وبحضور رؤساء اللجان الفرعية.



وقال رئيس اللجنة التنفيذية الوكيل المساعد للدراسات الإسلامية والقرآن الكريم د.فهد الجنفاوي: إن الاجتماع بدأ بعرض ومناقشة جدول الأعمال وتوصيات اللجنة العليا التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق. وأوضح: إن اللجنة وضعت لمساتها النهائية لجميع متطلبات واحتياجات مختلف اللجان الخاصة بالجائزة بعد أن تم تحديدها من قبل رؤساء اللجان ومن ثم اعتمادها، مشيرا إلى أن المجتمعين أقروا ما تم تقديمه من توصيات في الاجتماع السابق ومن أهمها:



ـ اعتماد أسماء المقرئين المشاركين في مشروع الإقراء.



ـ اعتماد عدد من الورش العلمية التي ستقدم خلال فعاليات الجائزة.



ـ اعتماد المعرض الذي سيقام على هامش فعاليات الجائزة.



ـ اعتماد الجهات الخارجية والداخلية المشاركة في فعاليات المعرض.



وتابع: إن اللجنة التنفيذية شددت على أنه تم التعاون مع وزارة الإعلام لنقل حفل الافتتاح الذي سيقام بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وفعاليات تسميع المتسابقين على الهواء مباشرة على تلفزيون الكويت وإذاعة القرآن الكريم وذلك في الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر المقبل في الفترتين الصباحية والمسائية طوال أيام فعاليات الجائزة، مشيرا إلى أن الجائزة وحفل الختام سيكون تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.



ودعا الجنفاوي جميع رؤساء اللجان إلى الانتهاء من تحديد احتياجات هذه اللجان حتى يمكن توفيرها واعتمادها خلال الفترة المقبلة، وأيضا ضرورة شحذ همم جميع أعضاء اللجان والعمل بشكل جاد والتنسيق والتعاون بين جميع أعضاء اللجان.