غادر وفد من نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي يترأسه مدير إدارة التسويق عبدالعزيز الإبراهيم، ومشرف إدارة العمليات والتمكين محمد الخراز، إلى الصومال، وذلك لتقديم إغاثات عاجلة للمتضررين من الجفاف والمجاعة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من نصف سكانها المعرضين للخطر، . وقال رئيس قطاع إدارة الموارد المالية والتنمية وليد البسام: إن موجة الجفاف التي اجتاحت معظم الأقاليم بالصومال نتيجة عدم هطل الأمطار الموسمية بشكل منتظم تسببت في ازدياد معاناة السكان ونزوح الآلاف من السكان. وأهاب البسام بالمحسنين الى التبرع لدعم المتضررين، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الملحة، من خلال قنوات التبرع عبر الموقع www.namaakw.net/4hs6i أو زيارة أقرب فرع من فروع نماء الخيرية.