بهزاد: الحملة شملت أنشطة حول جمع وفرز هذه النفايات في صناديق مجهزة لتلك العمليات



دارين العلي



نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة حملة «التعريف بالنفايات الإلكترونية» في برج الحمراء وذلك بهدف التوعية بطريقة التعامل مع هذا النوع من النفايات والتخلص الآمن منها.



وعلى هامش الحملة، قالت مديرة البرامج والأنشطة وعضو مجلس إدارة الجمعية جنان بهزاد إن الحملة تدخل ضمن نطاق برامج الجمعية الهادفة إلى المحافظة على البيئة ونشر التوعية البيئية بين مختلف الفئات والقطاعات المجتمعية.



ولفتت إلى أن الحملة برعاية الجمعية بالتعاون مع بنك «HSBC» والقطاع الإداري بشركة الحمراء العقارية استمرت لمدة أسبوع بأنشطة متنوعة شملت الجانبين التوعوي والإعلامي حيث تم طرح استبيان تخصصي لقياس مستوى الوعي بين الفئات المشاركة والوقوف بعد تحليل النتائج على أبرز وأهم المستويات المعرفية والثقافية البيئية لديهم ليسهل بعدها الإشارة إلى توصيات بعينها تجاه ذلك.



وأوضحت أن الحملة شملت أيضا مرحلة الجمع والفرز لهذه النفايات في صناديق مجهزة لتلك العمليات، وتوزيع مجموعة إصدارات عن الحملة للتعريف بالنفايات الإلكترونية وماهيتها ومخاطرها وسبل التغلب عليها، إضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من اللوحات الكهربائية المتحركة المعززة لترسيخ الوعي بالحملة.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي في بنك HSBC سامر العابد، انه من المهم اتخاذ إجراءات لحماية بيئتنا الطبيعية وإيجاد الوعي بالطرق المختلفة التي يمكن من خلالها معالجة مشكلة النفايات العالمية، من خلال جمع النفايات الإلكترونية، لكي يدرك الناس أن هناك العديد من الطرق المسؤولة عن التخلص من الإلكترونيات الزائدة التي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها دون أن ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات.



من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للقطاع الإداري بشركة الحمراء العقارية أبرار الحبيب إن مشاركة «الحمراء العقارية» في الحملة تكرس لمفاهيم وقيم وظيفية ومجتمعية تقيس من خلالها الكفاءة المعرفية بين فئات المشاركين تجاه الحرص على البيئة الوظيفية والمجتمعية في محيطهم من خلال السلوك البيئي المعزز لقيم المواطنة البيئية والبيئة المجتمعية كمنشأة لديها تأثير متبادل على البيئة الطبيعية المحيطة.