تشهد الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة حدثا آسيويا كبيرا عندما تستضيف بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2022 وذلك على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة في منطقة صباح السالم خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل.



وتتواصل استعدادات اللجنة المنظمة المحلية للحدث الذي تحتضنه الكويت للمرة الأولى، والذي يعود الى منطقة غرب آسيا بعد غياب 10 سنوات.



وبات مجمع الشيخ سعد العبدالله أشبه بـ «خلية نحل» حيث تبذل جهود مخلصة في اللجان المختلفة لإخراج البطولة بالصورة التي تليق باسم الكويت وبالكوادر الوطنية العاملة في اللجان.



وأكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الإدارية والفنية، ورئيس اللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا هايف المطيري أن التحضيرات لاستضافة البطولة القارية تمضي وفق المخطط له وتقترب من نهايتها، مشيدا بالجهود التي يبذلها أبناء الكويت في لجان الاستضافة المختلفة والتي تعكس ما يتمتعون به من قدرات وخبرات تنظيمية عالية.



وأوضح أن مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بات جاهزا لاستضافة مباريات البطولة بعدما خضع خلال الفترة الماضية إلى عملية صيانة وتجديد للأرضية بصورة تتناسب مع أهمية الحدث القاري والذي يشهد مشاركة 16 منتخبا.



وتقدم المطيري بالشكر الجزيل إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على اهتمامه الكبير ومتابعته لاستعدادات الاستضافة، كما نوه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة والمدير العام بالتكليف محمود أبل لتسهيل كل الأمور الخاصة بالتنظيم، متمنيا أن تخرج البطولة بالصورة اللائقة من النواحي كافة، التنظيمية والفنية والجماهيرية والإعلامية.



وفي إطار تحضيراته للبطولة، باشر منتخب الكويت لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية بعد عودته من المعسكر التدريبي الذي أقيم في هنغاريا وإسبانيا وخاض خلاله عددا من المباريات الودية.



وأعرب مدير المنتخب حسين حبيب، عن رضاه لنجاح المعسكر الذي سار حسب البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، موضحا أن «الأزرق» سينتظم في معسكر داخلي نهاية الأسبوع الجاري استعدادا للبطولة، مضيفا أن الجهاز الطبي للمنتخب يعمل جاهدا على تأهيل اللاعبين المصابين للالتحاق بالتدريبات الجماعية قبل انطلاق المنافسات.



وشدد على أهمية الحضور الجماهيري لمؤازرة المنتخب والذي يعتبر الداعم الأول له، وهذا ما تأكد في البطولات التي أقيمت في الكويت أخيرا سواء دورة الألعاب الخليجية أو بطولة غرب آسيا، مؤكدا أن مساندة الجماهير لـ «أزرق الصالات» ستمثل عاملا ايجابيا ودافعا للاعبين لتحقيق النتائج المأمولة.



وأوقعت القرعة منتخب الكويت المضيف ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلا من العراق وتايلند وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من أوزبكستان والبحرين وطاجيكستان وتركمانستان.



في المقابل يلعب منتخب إيران حامل اللقب في المجموعة الثالثة بمواجهة لبنان والصين تايبيه وإندونيسيا، بينما تلعب اليابان وصيفة حامل اللقب بالمجموعة الرابعة في مواجهة منتخبات فيتنام وكوريا الجنوبية والسعودية.



وكان الاتحاد الآسيوي اختار الكويت لاستضافة البطولة التي كانت مقررة في 2020 بدلا من تركمانستان، قبل أن يقرر تأجيلها لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا مع إبقاء حق الاستضافة للكويت الى أن استقر الأمر على إقامتها في 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022.