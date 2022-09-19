هادي العنزي



اختتمت بطولة المبارزة للناشئات تحت وفوق 15 سنة لأسلحة السابر، والفلوريه، والايبيه، على صالة اتحاد المبارزة بمنطقة الدعية، بمشاركة أكثر من 50 لاعبة، وقد حصدت مبارزات نادي الكويت نصيب الأسد من الميداليات الذهبية، بعدما توجت فرح الرشيدي بالمركز الأول في سلاح الفلوريه، وسهاد النقيب في سلاح الايبيه، فيما فازت بالمركز الأول في سلاح السابر لاعبة نادي القادسية اقاتا فياشيسلاف لمنافسات فوق 15 سنة، وأحرزت المراكز الأولى في منافسات تحت 15 سنة: هلا الرشيدي من أكاديمية تووش في سلاح الايبيه، واقاتا فياشيسلاف في سلاح السابر (القادسية)، ودينا الصاوي من أكاديمية الأبطال في سلاح الفلوريه.



من جانبها، أشادت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة لولوة الأيوب بدعم اللجنة الفنية ومجلس إدارة الاتحاد، وحرصه على نجاح البطولة، وكذلك تعاون جميع الأندية، مضيفة ان البطولة تعد الأولى من نوعها في الكويت، نظرا لمشاركة سلاح السابر، وقدمت الناشئات مستويات متميزة تعد بالكثير مستقبلا، وشهدت البطولة منافسات عالية، ومواهب جديدة في رياضة المبارزة، أظهرت معها العمل الكبير الذي قامت به الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية.