هادي العنزي



اعتمد مجلس إدارة نادي كاظمة برئاسة أسعد البنوان إقامة معسكر خارجي في مملكة البحرين للفريق الأول لكرة السلة لمدة 10 أيام، تحضيرا لبطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، ويتوقع أن يغادر الفريق الأربعاء أو الخميس المقبل حال انتهاء تأشيرة دخول البحرين لعدد من اللاعبين.



وقد أشاد المدير الفني خالد النجم بقرار مجلس الإدارة، الذي جاء دعما للفريق، وحرصا على رفع جاهزية «البرتقالي» بدنيا وفنيا، وقال لـ«الأنباء» إن تحضيرات الفريق تسير وفق البرنامج الفني المعد، بمتوسط حضور يومي يصل إلى 14 لاعبا يوميا، وبمشاركة المحترفين كيفن ميرفي، وداغويند ستون، وبقيادة المدرب الصربي ايفان جيرمج، ونأمل أن نصل إلى افضل جاهزية ممكنة خلال المعسكر الخارجي، والذي سنلعب فيه ما لا يقل عن 4 مباريات ودية، مع أفضل الأندية في البحرين ومنها الأهلي، والمنامة والنجمة.



وأكد النجم أن البطولة العربية ستشهد مستويات فنية رفعية، وتنافسا كبيرا على المراكز الأولى، في ظل مشاركة أفضل الأندية العربية، مضيفا «أتوقع أن يكون اللقب من نصيب الأهلي أو الاتحاد السكندري المصريين، أو الرياضي اللبناني، كما ستسجل الأندية الكويتية حضورا متميزا في البطولة، وأتوقع أن يكون كاظمة أو الكويت طرفا في المباراة النهائية».