مبارك الخالدي



أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة محمود أبل اقامة انتخابات الأندية الشاملة لدورتها الجديدة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧) في 12 يناير المقبل والأندية المتخصصة في 15 منه، جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي الاندية مساء امس بمقر الهيئة.



وقدم أبل نموذجا موحدا للنظام الأساسي الاسترشادي والذي سيتم اجراء الانتخابات بموجبه بكل شفافية وديموقراطية، متمنيا من الأندية اقرار هذا النموذج قبل موعد الانتخابات.

وأشار أبل إلى ان الرياضة تحظى بدعم القيادة السياسية لتطويرها وصولا لنظام الاحتراف الشامل، مؤكدا على مواصلة دعم الهيئة للأندية والاتحادات لبناء نظام يحقق العدالة للجميع والابتعاد عن الاخطاء الاجرائية تحت اشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.

وكشف أبل عن إلغاء نظام التراسل الإلكتروني بشأن الاحتراف الجزئي والعودة للنظام الورقي السابق، كما شدد على أهمية الاستفادة من التفرغ الرياضي وعلى الاندية مراقبته وتحقيق الفوائد الفنية منه.

هذا وعبر عدد من رؤساء الاندية وممثليها عن ضيق الوقت للدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية واجراء التعديلات المطلوبة وفق الاطر القانونية، واعلنت الاندية تحفظها على النظام الاسترشادي الجديد وطلبت تأجيله. وشهد الاجتماع أمس حضور ممثلي جميع الاندية، في حين غاب كل من القادسية والعربي.