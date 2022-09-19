أعلنت شركة طلبات الكويت عن إطلاق أكبر بطولة لرياضة البادل في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بمشاركة 36 فريقا من المحترفين والمبتدئين على «ملاعب مساحة» في الشويخ.



وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة الاتصالات والعلاقات الحكومية في شركة طلبات الكويت عبدالله المنصور إن إطلاق الشركة لتلك البطولة يأتي دعما للمواهب الشبابية وخلق أرضية ومنصة لممارسة هواياتهم واكتشاف المواهب.



وأضاف المنصور، في بيان صحافي، أن الشركة تستهدف تعزيز دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى إيمانها الكبير بالرياضة في مختلف المجالات والسعي لتطوير القدرات الشبابية وتوظيفها بالشكل الذي يعود بالمنفعة عليهم.



ولفت أن «طلبات» خصصت أكبر جائزة في الكويت لبطولة رياضة البادل، مشيرا إلى أن مجموع قيمة الجوائز سيصل إلى 12 ألف دينار.



وأفاد المنصور بأن التفكير في إقامة البطولة جاء في ظل الاهتمام الملحوظ والمتزايد من قبل الشباب الكويتي لممارسة تلك الرياضة التي جذبت الكثيرين إليها من مختلف الفئات العمرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة الفئات العمرية وخصوصا الشباب منها، مشددا على أهمية ممارسة الرياضة بكافة أشكالها على الفرد والمجتمع.



وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز تواجدها بين الشباب والمواطن والأسرة الكويتية بشكل عام من خلال تبني الفعاليات المجتمعية التي تمنح المنافسة والسعادة للمشاركين فيها وتجعل «طلبات» واحدة من بين الشركات التي تهتم بالمسؤولية المجتمعية باعتبارها حقا وواجبا على كل الشركات العاملة في الكويت من أجل تلبية طموحات وتطلعات المواطنين.