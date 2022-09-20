أفادت تقارير نقلا عن مصادر طبية، بتسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في شمال غربي سورية، بعد انتشاره في معظم الأراضي السورية، وقد سجلت أعلى الحالات المعلنة في مناطق سيطرة الأكراد شمال شرق سورية.



وأعلن فريق «منسقو استجابة سوريا» الإغاثي رصد أول حالة إيجابية في مشفى جرابلس شرقي حلب بعد نقلها من إحدى القرى.

ودعا الفريق قاطني المنطقة المقدرين بنحو 4 ملايين، لتوخي الحذر الشديد، معتبرا أن وضع في المنطقة مهيأ بشكل خاص لانتشار المرض بشكل كبير، محذرا من أن تفشي المرض سيكون كاسحا لدى آلاف الأشخاص في حال انتشاره، خاصة القاطنين في المخيمات الذين تتعرض حالتهم الصحية للخطر أصلا بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة.

وشدد على ضرورة تأمين الدعم اللازم للمخيمات بشكل خاص، خاصة فيما يتعلق بتأمين المياه والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر طبية أن أول حالة مؤكدة بمرض الكوليرا سجلت في منطقة جرابلس، وهي لمريض عمره 40 عاما.