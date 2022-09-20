قال البنك المركزي السوري في بيان إنه خفض سعر الصرف الرسمي لليرة إلى 3015 ليرة للدولار بعد أن كان 2814 ليرة، في حين بلغ سعر السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.



وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي أمس تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.



وحدد المصرف سعر صرف اليورو أمام الليرة بثلاثة آلاف و12 ليرة.



كما رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح ثلاثة آلاف ليرة بدلا من 2800 ليرة.



وطال الرفع أيضا، النشرة المخصصة لدفع البدل العسكري، إذ حدد سعر صرف الدولار فيها بـ 2800 ليرة سورية، بدلا من 2525 ليرة.



ويعتبر هذا الرفع الثاني هذا العام، بعد أن رفع المصرف سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة في أبريل الماضي، لكنه الأول بالنسبة لنشرة البدل العسكري بعد أن ضاعفه مطلع ديسمبر 2020.



ولجأت الحكومة السورية في السابق إلى خلق أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية أمام الليرة السورية لأسباب عديدة، منها محاولة السيطرة على قيمة الليرة، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف.

وبحسب النشرات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، توجد في سورية أربعة أسعار يعلن عنها بشكل يومي، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر السوق السوداء.