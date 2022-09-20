أعلن الجيش الأميركي استهداف قاعدة له في مناطق شمال شرقي سورية بهجوم صاروخي جديد، في ظل تكرار الاستهدافات المشابهة خلال الآونة الأخيرة.



وقالت القيادة المركزية الأميركية أمس إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأميركي في شمال شرقي سورية، فيما لم تُصب القوات الأميركية أو قوات التحالف أو أي معدات.



وأوضحت القيادة في بيان أن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة الأحد وعثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بعد نحو خمسة كيلومترات، وفق وكالة «رويترز».



وأكدت القيادة المركزية أنها تحقق في أحدث هجوم فاشل. والشهر الماضي استهدفت قواعد أميركية في سورية عدة مرات، في أعمال عنف بين الجيش الأميركي ومسلحين مدعومين من إيران مما أسفر عن إصابة عسكري أميركي واحد على الأقل بشكل طفيف.



في مقابل ذلك، استهدفت طائرات «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن في أغسطس الماضي، مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور شرقي سورية. وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا الهجمات.



وقالت مصادر خاصة لموقع «تلفزيون سورية» حينها، إن الغارات الجوية للتحالف طالت مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط بلدتي العشارة والقورية شرقي دير الزور.