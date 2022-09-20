التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع أعضاء وفد الكويت المشاركين في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء توجيهات القيادة السياسية وتطلعات الشعب الكويتي، وجدد التأكيد على مبادئ العمل الديبلوماسي وتزويــــد الديبلوماسيين الكويتيين وبالأخص من انضم منهم حديثا لوزارة الخارجية بركائز السياسة الخارجية الكويتية وحماية سيادة واستقلال ومصالح دولة الكويت ومواطنيها وتمثيلها خير تمثيل، وذلك تزامنا مع انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرق الشيخ د.أحمد الناصر في حديثه للمحطات الأبرز في تاريخ دولة الكويت بالأمم المتحدة وإرث الديبلوماسية الكويتية لقرابة ستين عاما في المنظمة الدولية، وشدد على أهمية دعم التعددية الدولية بما في ذلك الانخراط بفاعلية ضمن المجاميع الإقليمية التي تنتمي لها الكويت وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتماشية مع خطة كويت جديدة 2035.



واستعرض أيضا أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. كمــا استقـبـــل وزيــر الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية مالاوي نانسي تمبو، حيث تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية مالاوي وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. واستقبل الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو الصديقة أوليفيا رومبا، وتم خلال اللقاء مناقشة كل المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية بوركينا فاسو وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. واستقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا غيرفالا شوارتز، حيث تم خلال اللقاء مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية كوسوفو وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. كما استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية بالوكالة في جمهورية بلغاريا الصديقة نيكولاي ميلكوف. وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية بلغاريا، وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.