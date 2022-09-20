بحفظ الله ورعايته، غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس المملكة المتحدة، وذلك بعد تقديم سموه واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



وكان في وداع سموه على أرض المطار سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير سامويل ويموث تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.