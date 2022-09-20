قدم سفيرنا لدى أذربيجان عبدالله محمد الموعد أوراق اعتماده إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية أذربيجان.



وقالت السفارة في بيان خصت به «كونا» إن مراسيم تقديم أوراق الاعتماد جرت في قصر الرئاسة في العاصمة باكو بحضور مساعد الرئيس الاذربيجاني ورئيس الشؤون السياسية الخارجية في مكتب الرئيس حكمت حاجييف إضافة الى عدد من كبار المسؤولين في الدولة.



وأشاد الرئيس علييف بعمق العلاقات بين الكويت وأذربيجان على جميع الأصعدة متمنيا لسفيرنا التوفيق والنجاح في أداء مهامه.



وقام السفير الموعد بنقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للرئيس الاذربيجاني الهام علييف وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.