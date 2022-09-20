العلاقات بين البلدين أخوية وذات بعد تاريخي وإستراتيجي في المنطقة

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القاهرة ـ ناهد إمام

السفير غانم الغانم

صرح سفيرنا لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم بأن هناك تمثيلا رفيع المستوى للكويت في مؤتمر قمة المناخ cop7 المنعقد في مصر، وبالتحديد مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.



وقال السفير الغانم، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش أول لقاء برفقة ممثلي الصحف الكويتية بالقاهرة بعد توليه مهام السفارة وبحضور المستشار مشاري المزيني، إن تغير المناخ من الظواهر ذات التأثيرات السلبية على المجتمعات، وهو ما دفع إلى توقيع اتفاقية باريس بمشاركة أغلبية دول العالم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شارك في القمة الماضية التي عقدت في غلاسكو للتوصل إلى طرق مكافحة هذه الظاهرة السلبية ومنها الاحتباس الحراري، حيث يأمل المجتمع الدولي الوصول إلى آلية للحد من آثار تلك الظاهرة.



وأوضح السفير الغانم أن الكويت بالتعاون مع الأشقاء في دول الخليج والدول العربية لهم دور في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تم وضع الآلية التنفيذية لاتفاق باريس والمؤتمرات السابقة، وحاليا بصدد تقديم الدول مساهماتها الوطنية للحد من هذه الظاهرة.



وأكد ان الكويت مستمرة في دعمها ومساهماتها لأمانة اتفاقية باريس، مشيرا إلى إن هناك إجراءات تم اتخاذها تضمنت في خطابات صاحب سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في العام الماضي تشكل التزامات الكويت على المستوى الوطني وذلك وفقا لقدراتها الداعمة للحد من الظاهرة.



وحول الاستثمارات الكويتية في مصر ودور المشروعات القومية العملاقة التنموية في مصر وجذب المستثمر الكويتي، قال السفير إن هناك اهتماما من المستثمر الكويتي بالاستثمار في مصر، والدليل على ذلك زيارة وفد اقتصادي تجاري وصناعي كبير إلى القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، وذلك برئاسة وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان، لبحث الفرص الاستثمارية في مصر متوقعا تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد.

السفير غانم الغانم مع الزميلة ناهد إمام



وحول العلاقات بين البلدين، أشار الغانم إلى أن العلاقات بين الكويت ومصر علاقة أخوية تاريخية استراتيجية، لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المجالات.



لقاء التعارف



وعلى هامش لقاء التعارف الذي سادته روح المودة والإخاء بين سفيرنا بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم وممثلي الإعلام الكويتي في مصر، بحضور المستشار مشاري المزيني، اعلن السفير عن عقد العديد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المصريين والسلك الديبلوماسي.



وأشار إلى أن السفارة تتخذ كل الإجراءات للتيسير على المواطنين المصريين لإنهاء كل الإجراءات الخاصة براغبي السفر للبلاد، وتسهيل انهاء إجراءات التصديق على اذونات العمل وغيرها، وذلك من خلال التواصل مع عدد من الشركات العالمية، لاختيار شركة تتولى تسلم الأوراق وإنهاء الإجراءات المطلوبة للمواطنين المصريين العاملين بالكويت وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة المصرية.



وأشار الغانم إلى أن وزير الإعلام الكويتي بصدد زيارة القاهرة قريبا على رأس الوفد المشارك في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة المقبلة.