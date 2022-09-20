بدر العوضي: الصداقة الوطيدة التي جمعت حكام الكويت مع الملكة الراحلة لها شواهد عديدة زاخرة بالأمثلة



التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر باكنغهام الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، حيث نقل سموه تعازي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وشعب الكويت إلى الملك تشالز الثالث، مستذكرا سموه المكانة الخاصة التي حازتها صاحبة الجلالة الملكة الراحلة في قلب الكويت قيادة وشعبا، كما عبر سموه عن صادق المواساة والشعور المتبــــادل في الحزن على رحيل جلالتها، مؤكدا على دورهــــا الرائد في توطيــــد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين.



هذا، وعبر الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عن خالص شكره لسموه على صادق المشاعر وامتنان جلالته لحضور سموه لتقديم واجب العزاء، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أكد سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي أن مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مراسم عزاء الملكـــة إليزابيث الثانيـــة الرسميــــة تعكـــس متانـــة وعراقــــة الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة.



وقال العوضي في تصريح لـ «كونا» إن الصداقة الوطيدة التي جمعت حكام الكويت مع الملكة الراحلة على مدى العقود السبعة الماضية لها شواهد عديدة زاخرة بالأمثلة التي تبين قوة الوشائج التاريخية بين الأسرتين الحاكمتين والبلدين وشعبيهما.



وأضاف ان سموه لمس عن قرب تقدير الأسرة الحاكمة البريطانية وعلى رأسهم الملك تشالز الثالث والحكومة البريطانية للمشاركة ممثلا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث الثانية.



هذا، وحضر الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف مراسم تشييع صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، والتي أقيمت في كنيسة وستمنستر بمدينة لندن.