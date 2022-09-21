دمشق - هدى العبود



خلال تواجدها في موقع تصوير مسلسل «أنتيكا» للكاتب د.أيوب الحجلى وإخراج يزن أديب غانم، والتي تجسد فيه شخصية «مرجانة» والذي يحكي قصة ثلاثة عصور بقالب درامي مثير للغاية ومشوق، قالت جيني إسبر لـ «الأنباء»: حقيقة أستغرب عند اجراء أي لقاء معي أو في مواقع التواصل الاجتماعي طريقة طرح أسئلتهم التي تستفز أي فنان وخصوصا عندما يسألونني لماذا لم يسند للفنانة جيني أدوار البطولة، وبما أنني خجولة ولا أريد أن أكون لمن طرح السؤال متنمرة أجيب «انه قصر نظر من بعض المخرجين والمنتجين محليا وعربيا في محاولة إبعادي عن الأدوار الدرامية التي تضفي لمسيرتي الفنية ان تكون غنية من خلال مشاركتي بأعمال محلية أو عربية مشتركة، علما أنني والحمد لله متواجدة على مدار الموسم الرمضاني بأكثر من أربعة اعمال على أقل تقدير ولي جمهوري ومحبين فني كفنانة».



وتابعت إسبر: من يشاهد الأعمال الدرامية المشتركة يدرك ان من يعمل من الممثلين هم ثلة مخصصة ومتفق عليها سواء من قبل المخرج او شركة الإنتاج، وأنا عاهدت نفسي أن أكون سيدة نفسي، ولن اطرق ابواب شركات الإنتاج لأذكرهم بأنني موجودة، خاصة أن اعمالي كثيرة ومتنوعة وحاضرة من قبل المشاهدين وهي كفيلة بأن تكون سيرة ذاتية مشرفة لأتواجد بأغلب الأعمال العربية المشتركة والمحلية، وقيل لي انني مرشحة لمسلسل «عاصي الزند» بديلة للفنانة كندا حنا وهذا الكلام عار من الصحة فأنا لم أرشح وهذه مجرد شائعات اعتدنا عليها بالوسط الفني.



وأضافت: لو لم أكن من النجوم الكبار في الوسط الفني السوري والعربي لما تلقيت دعوة لتكريمي بمهرجان لبنان للسينما والتلفزيون مع مجموعة كبيرة من النجوم العرب في الفن والديكور وكان من أبرزهم ايمن زيدان من سوريا وأحمد بدير وشيرين من مصر ود.نبيل الفيلكاوي من الكويت، كما تم تكريم مجموعة من الاعلاميين نظرا لمسيرتهم الإعلامية الحافلة بالعطاء من ابرزهم تمام بليق وداليا كريم، وأنا كفنانة كنت فعلا سعيدة جدا بهذا التكريم واعتبره وساما وتاجا مرصعا بالماس على جبين كل فنان، لأنه قيمة فنية وتقدير لجهد مضن من عمر الفنان كان هدفه اسعاد المشاهد أينما تواجد على سطح الكرة الأرضية.



وعن جديدها في عالم الاعلانات والدعاية وعروض الازياء، قالت «حاليا أحضر لإطلاق عطر خاص بجيني إسبر، هذا العطر يمثلني شخصيا ويمثل جذوري التي أعتز بها كثيرا، لأنه مزيج بين الغرب والشرق، وهنا تفسير كلمة يشبهني فأنا اوكرانية الأم، رحمها الله ووالدي د.إسبر سوري الأصل، وبعد الانتهاء من الإعلان عن عطري الخاص سأنطلق الى باريس لأقدم عرضا للأزياء وأعود لسورية نظرا لالتزاماتي الفنية».