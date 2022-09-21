دمشق - هدى العبود



أطلقت الفنانة نانسي زعبلاوي «ديو غنائي» جمعها بالموهبة الغنائية الشابة جيني غربي بعنوان «بينا غرام» في أول تعاون غنائي بينهما.



والأغنية الجديدة طرحت باللهجة المصرية من كلمات طاهر كامل وألحان أحمد محيي وتوزيع ميكس وماسترينغ بديع عيسى وإنتاج الموسيقى حياة، وقالت الفنانة زعبلاوي لـ «الأنباء»: لقد اخترت هذه الأغنية منذ زمن طويل لكن الوقت لم يكن يسمح بطرحها، واليوم أتت الفرصة كي تبصر النور بعد إجراء تعديلات على التوزيع بشكل يتناسب مع مود أغنيات اليوم.



وأضافت: أنا سعيدة بمشاركتي جيني غربي الأغنية لأنها فعلا موهبة متميزة وآمل أن تحظى الأغنية بمحبة وإعجاب الناس عند سماعها، وأن تأخذ حقها بالانتشار، كما أنني سعيدة بتفاعل الناس مع الأغنية والأصداء التي حققتها منذ اللحظة الأولى.



بدورها، أعربت جيني عن سعادتها باختيار نانسي لها كي تكون شريكتها بالغناء وهي بعمر العشرين، مشيرة الى أن ذلك سيحملها مسؤولية كبيرة تجاه خياراتها المستقبلية.