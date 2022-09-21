القاهرة - خلود أبوالمجد



روت الفنانة وفاء عامر كواليس الفترة الصعبة التي عاشتها، بعد تلقيها تهديدا باختطاف ابنها، في حال امتناعها عن دفع مبلغ مالي كبير، وقالت: وقت الثورة وصلتني رسالة نصية تقول 50 ألف دولار وإلا ستفقدين ابنك في ظل الانفلات الأمني، والسلاح الآلي سيد الموقف.



وأضافت وفاء، خلال حوارها مع برنامج «واحد من الناس»: «بقيت مش عايز أنزله المدرسة، ولا يبص من بلكونة، وكنت خايفة عليه وعلى أبوه وكل العيلة، وركبت باب حديد للشقة، وكنت أنا اللي أفتح لو الباب خبط»، مستدركة: «الحقيقة ابني كان أشجع مني، وراجل جدع زي أبوه، ومن حبه للمدرسة صمم ينزل».



وردا على سؤال كيف مرت عليك ظروف خضوع ابنك لعملية جراحية في عينه؟، أجابت: «كنت مسلمة أمري لربنا، وإحنا عندنا دكاترة محترمين نصحوني بعدم عمل العملية في لندن لأن العين هتتظبط لوحدها، وفعلا بعد ما سافرنا وصرفنا في لندن العملية باظت، وابني بيتعالج عندهم حاليا».