سيغيب قائد منتخب ألمانيا الحارس مانويل نوير وزميله في بايرن ميونيخ لاعب الوسط ليون غوريتسكا عن مبارتي منتخب بلادهما ضد المجر وانجلترا، المقررتين ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في 23 و26 الجاري، وذلك بعد تبين اصابتهما بفيروس كوفيد-19 امس.



وغادر اللاعبان معسكر المنتخب ولن يشاركا في المباراتين، وقد تم استدعاء حارس هوفنهايم أوليفر باومان للحلول بدلا من المخضرم نوير، على أن تعلن هوية اللاعب الذي سيحل بدلا من غوريتسكا في الساعات القليلة المقبلة.



وذكرت صحيفة «بيلد» ان نتيجة فحص اللاعبين كانت سلبية عندما استهلا التدريبات.



وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة وراء المجر بتحقيقها انتصارا واحدا مقابل ثلاثة تعادلات في اربع مباريات.