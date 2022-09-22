تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، والتي تعد «بروفة» أخيرة للمنتخبات قبل الاختبار الأهم في نهائيات مونديال قطر نهاية العام الحالي.



منتخب فرنسا الذي يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، عليه تجاوز ضيفه منتخب النمسا إذا ما أراد تفادي الهبوط من المستوى الأول من دوري الأمم، ويأمل رجال المدرب ديدييه ديشان الذين توجوا العام الماضي بلقب النسخة الثانية الظفر بنقاط المباراة كاملة، قبل رحلة محفوفة بالمخاطر الأحد إلى الدنمارك المتصدرة (9 نقاط) والتي تحل ضيفة اليوم على المنتخب الكرواتي ثاني الترتيب (7 نقاط)، في مواجهة على قمة المجموعة.



وفي المجموعة الرابعة، يأمل مدرب ويلز روبرت بايج البناء على واقع تجديد عقده لمدة أربعة أعوام، لانتشال منتخب بلاده من قاع الترتيب مع نقطة يتيمة من تعادل وثلاث هزائم.



ومن أجل النجاح في مسعاه، استدعى المدرب الويلزي مواطنه غاريث بايل، نجم ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الانجليزي السابق، لخوض مواجهتي بلجيكا الثانية (7 نقاط).