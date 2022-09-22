أدان رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيس سكوت أتلتيكو مدريد وعدم اتخاذه موقفا ضد الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعوه ضد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال دربي الدوري المحلي لكرة القدم أمام ريال مدريد حامل اللقب.



وأطلقت بعض المجموعات من مشجعي أتلتيكو هتافات «أنت قرد فينيسيوس، أنت قرد» قبل وأثناء المباراة التي فاز بها ريال على جاره اللدود 2-1 الأحد على ملعب «واندا متروبوليتانو».



ورمى مشجعو أتلتيكو فينيسيوس ومواطنه رودريغو بالمقذوفات، بينها ولاعات، خلال احتفالهما بالتسجيل في مرمى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.



وسترفع رابطة الدوري الإسباني تقريرا بشأن ما حصل للجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في وقت التزم أتلتيكو بالصمت ولم يصدر أي بيان بشأن هذه الأحداث.



وصمت أتلتيكو لم يمر مرور الكرام عند رئيس الوزراء بدرو سانشيس، الذي قال لصحيفة «بوليتيكو» أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «أنا من المشجعين المتحمسين جداً لأتلتيكو مدريد، وبالتالي كنت حزينا للغاية».



وتابع: «كنت أتوقع رسالة قوية من الأندية ضد هذا النوع من السلوك، هذا ما كنت سأطلبه من فريقي (لو كان مسؤولا في النادي).

أعتقد أنه من المهم أن تأخذ أندية كرة القدم هذا النوع من السلوك على محمل الجد والرد».



وانتظر أتلتيكو حتى بعد ظهر الثلاثاء لإصدار بيان يدين به ما حصل، قائلا: «أتلتيكو مدريد يدين الهتافات غير المقبولة التي أطلقتها أقلية من المشجعين خارج الملعب قبل الدربي»، مشددا على أنه «لا يمكن لعدد قليل أن يلطخوا صورة الآلاف من مشجعي أتلتيكو الذين يدعمون فريقهم بشغف واحترام للخصم».