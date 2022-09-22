ستكون المباراة الأخيرة لأسطورة التنس السويسري روجير فيدرر قبل اعتزاله نهائيا في فئة الزوجي في مسابقة كأس لايفر الجمعة المقبل كما أعلن بنفسه، معربا عن أمله في أن يخوضها الى جانب غريمه الاسباني رافايل نادال.



وقال فيدرر في مؤتمر صحافي في لندن، «إنه حدث لم أكن أريد تعكير صفوه، لكن في الوقت ذاته أعرف حدودي، وقد طلبت من قائد المنتخب الأوروبي بيورن بورغ إذا كان من الممكن الاكتفاء بخوض مباراة فئة الزوجي وبالتالي سيحصل الأمر مساء الجمعة»، مضيفا «انا استعد لخوض مباراة الزوجي، سنعرف لاحقا الى جانب من، بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل أن أكون تنافسيا»، وذلك بعد غياب عن الملاعب دام شهرين بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.



وإذا كانت هوية شريكه في الزوجي لم تعلن بعد، فإن الجميع يحلم بأن يلعب الى جانب نادال، وقال فيدرر في هذا الصدد «بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت»، وأضاف «لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا».



ويتألف المنتخب الأوروبي الى جانب نادال وفيدرر من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني اندي موراي، أما المنتخب العالمي بقيادة جون ماكنرو، فيضم الكندي فيليكس اوجيه الياسيم والارجنتيني دييغو شفارتسمان والأميركي فريتز تايلور.