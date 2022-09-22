هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء على فريق المعادي المصري في أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية (القاهرة)، تحضيرا لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة، التي تقام في الكويت من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يلتقي الجهراء مع الزمالك والجزيرة في الأيام المقبلة، مع احتمال إقامة مباراة ودية رابعة قبل العودة إلى الكويت.



من جهته، أشاد مدير الفريق سعد العدواني بالتزام اللاعبين في التدريبات الصباحية والمسائية التي تقام بشكل منتظم على صالة ستاد القاهرة الدولي، وقال لـ«الأنباء»: «المعسكر جاء بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية وزيادة الخبرات التراكمية للاعبين عبر الاحتكاك مع فرق على درجة عالية من الكفاءة الفنية، ويوما بعد آخر يسير المعسكر التدريبي وفق البرنامج الفني المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد الفران، ومساعده سعد الضامر، ونأمل قبل انتهاء المعسكر الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة».