تتســــــارع وتيرة الاستعدادات التنظيمية لاستضـــــافة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري، حتى 8 أكتوبر المقبل.



ودخلت اللجنة المنظمة الآسيوية، التي وصلت إلى البلاد أخيرا، على خط التحضيرات بعدما عقدت اجتماعا أمس مع اللجنة المنظمة المحلية برئاسة نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الإدارية والفنية، هايف المطيري، بحضور الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة صلاح القناعي ورؤساء اللجان العاملة.

واطلعت اللجنة المنظمة المحلية نظيرتها الآسيوية على آخر الاستعدادات التنظيمية لاستضافة المنافسات والتي تشهد مشاركة كبيرة قوامها 16 منتخبا آسيويا ستخوض 32 مباراة.

ويضم الوفد الآسيوي عددا من الإداريين في الاتحاد القاري إضافة إلى المراقبين والمقيمين، حيث جال وفد الاتحاد القاري في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الذي سيستضيف مباريات البطولة، واطلع على آخر التجهيزات لأرضية الملعب والمدرجات وغرف الفرق والعيادة الطبية وقاعة الاجتماعات ومداخل ومخارج الصالة الخاصة بكبار الشخصيات والمنتخبات والجماهير.

وبات منتخبا عمان واندونيسيا أول المنتخبات المشاركة في البطولة وصولا أمس، حيث ينتظر أن يباشرا تدريباتهما غدا استعدادا لبدء مشوارهما في دور المجموعات.

ويلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب «الأزرق» والعراق وتايلاند، فيما وقع منتخب اندونيسيا في المجموعة الثالثة مع إيران حامل اللقب ولبنان والصين تايبيه. ومن المقرر أن يصل يوم غد الجمعة وفد المنتخب العراقي.