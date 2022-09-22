يعقوب العوضي



يخوض فريقا كرة اليد بناديي الكويت والسالمية مواجهتين مهمتين مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس المقامة في مدينة الحمامات بتونس، حيث يلتقي السالمية مع الترجي التونسي في الـ7.30 مساء بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الأولى في الأدوار التمهيدية إذ حصد 4 نقاط.

فيما يواجه الكويت الشارقة الإماراتي في الـ5.00 مساء بعد تأهله بثلاث نقاط من فوز وتعادل في منافسات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي.



وفي هذا الإطار، أكد مدير السالمية محمد الصلال أن البطولة تحتاج لبذل جهود مضاعفة من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مشيرا إلى أن التأهل إلى كأس العالم عبر حصد اللقب والبطاقة الوحيدة صعب جدا ولكنه ليس مستحيلا في الكرة.

كما أكد إداري اللعبة بنادي الكويت سامح الهاجري أن اللاعبين متحمسون لتقديم المستوى المأمول منهم، لافتا إلى ضرورة مواصلة العمل للوصول الى المباراة النهائية وحصد اللقب.