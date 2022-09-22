يحيى حميدان - هادي العنزي



فشل العربي في تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في مختلف البطولات التي شارك فيها، إذ وقع في فخ التعادل مع الشباب 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ستاد علي صباح السالم في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس «زين» التنشيطية.



ولعب «أبناء الأحمدي» بتشكيله الأساسي، بينما ضمت تشكيلة «الأخضر» مزيجا من الأساسيين والاحتياط، ونجح في التقدم بهدف عمرو ويد فيما أدرك الأخضر التعادل عبر طارق بوعبطة، وأضاف له بندر السلامة الهدف الثاني ليعود الشباب ويتعادل بأقدام اوسينيو سيزار بعد أن سدد كرة ارتطمت بأقدام مدافع العربي وتغير اتجاهها وتسكن مرمى الحارس أحمد دشتي.

وعلى ملعب الشباب، تمكن الساحل من الخروج من سلسلة الخسائر التي لازمته في دوري «زين» الممتاز، وحقق فوزا معنويا على التضامن بهدفين نظيفين سجلهما نواف ثامر وحسن حسون ليخطف «أبناء ابوحليفة» 3 نقاط مهمة وضعته في مقدمة ترتيب المجموعة الثانية بعد أن تعادل الجهراء والصليبخات أيضا، اذ شهد ستاد علي صباح السالم مباراة متكافئة بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3، فسجل للجهراء عمرو محمد «هدفين» وسجل كوفي الهدف الثالث، فيما سجل للصليبخات كل من بدر المطيري والنيجيري اوبي «هدفين».