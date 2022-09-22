أعلنت أكاديمية باريس سان جرمان في الكويت الكائنة في مجمع أرجان، بداية بمنطقة صباح السالم، فتح باب التسجيل للموسم التدريبي الأول، بالتزامن مع مباشرة الأكاديمية لأعمالها في البلاد نهاية شهر مايو الماضي، حيث قدمت سلسلة من دورات كرة القدم للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات حتى 17 سنة.



وتتميز أكاديمية باريس سان جرمان PSG أحد أهم وأرقى الكيانات الرائدة عالميا في تقديم برامج تدريبية متخصصة لرياضة كرة القدم بمنهجية فريدة من نوعها، تستمد قوتها وتفردها من نادي باريس سان جرمان الشهير الذي أنشأت تحت إشرافه وتوجيهه الفني، وتطبق المعايير المنهجية الخاصة للأكاديمية على كافة المدربين المعتمدين لديها، الذين يعملون على تحسين وتطوير مهارات اللاعبين ويشرفون على تأهيلهم وتدريبهم وفق القيم الأساسية لنادي باريس سان جرمان ليكونوا قادرين على الارتقاء من الأكاديمية الى الفريق المحترف التابع لها.



وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي لمجمع أرجان بداية صباح السالم د.دونا المشعان أن تأسيس النسخة الكويتية لأكاديمية باريس سان جرمان في مجمع أرجان بداية صباح السالم يعكس التزام الأرجان بعناصر التميز والابتكار والتجدد في مشاريعها، ويحقق شعارها «الحياة كما تحبها»، مشيرة إلى أن باريس سان جرمان ارجان بداية صباح السالم ستشكل قاعدة صلبة لتمكين وبناء فرق كرة قدم محترفة من الكويت، موضحة أن برامجها التدريبية المعتمدة ستشعل الشغف برياضة كرة القدم ايجابيا لدى اللاعبين من الأطفال والناشئين، وستوظفه لصقل مهاراتهم الكروية وتعزيز بلوغهم أعلى المستويات في الأداء والكفاءة.



واختتمت المشعان بالإشارة إلى أن التسجيل في الأكاديمية سيكون متاحا عبر الحساب الرسمي للأكاديمية في الكويت PSG Kuwait Instagram account psgacademykuwait أو من خلال الاتصال المباشر بإدارة «ارجان بداية» على الرقم 0096597688370.



وأكاديمية باريس سان جرمان PSG هي مدرسة كرة قدم مفتوحة لجميع الأطفال من الجنسين، وهي عبارة عن شبكة تحتوي على 160 مدرسة لكرة القدم منتشرة في 18 دولة (الولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل وفرنسا ـ جزر الأنتيل الفرنسية وجيانا الفرنسية وانجلترا وويلز وألمانيا والبرتغال وتركيا وقطر والكويت وروسيا ومصر والسنغال وروندا وتايلند وكوريا الجنوبية والصين).



وتوفر الأكاديمية فرصة مثالية لعشاق كرة القدم وكرة اليد ومؤخرا عشاق الرياضات الإلكترونية لعيش شغفهم وتطوير مهاراتهم جنبا الى جنب مع نادي باريس سان جرمان الشهير بخبرته وجودة تدريبه بفضل البرامج التدريبية للأكاديمية التي يستفيد منها أكثر من 22500 لاعب تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة من الفتيان والفتيات الذين يتلقون تدريباتهم على يد أمهر المدربين المؤهلين والمعتمدين عالميا إضافة إلى معسكرات التدريب المحددة أو كجزء من برامج تدريبية لمدة عام.