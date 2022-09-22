مفرح الشمري



من الأعمال الدرامية الإذاعية الجديدة التي ستبث خلال شهر أكتوبر المقبل عبر أثير إذاعة «البرنامج العام» ما عدا يومي الجمعة والسبت، المسلسل الاجتماعي «القصة» والذي تم تسجيل حلقاته ظهر أمس في استديو الدراما بمبنى الإذاعة، وهو من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري وإخراج محمد الحداد، ومن بطولة عبدالإمام عبدالله وباسمة حمادة وعبدالناصر الزاير وأسامة المزيعل وعبدالمحسن العمر ومحمد جمال الشطي وعمر البكر وحسين الرفاعي وكفاح الرجيب ومجموعة من الفنانين الشباب.



المسلسل مدته 6 دقائق وتدور أحداثه حول مجموعة قصص متنوعة يتم التناول من خلالها العديد من المواضيع الاجتماعية الهادفة التي ترسل رسالة سامية للمتلقي وتكون ممزوجة بين الواقع والخيال العلمي وأيضا الكوميديا التي تعتمد على الموقف الدرامي وفي كل حلقة شخصيات وأحداث جديدة تعبر عن روح فكرة هذا العمل الإذاعي الاجتماعي.



مسلسل «القصة» يهدف إلى المساهمة في إثراء إذاعة البرنامج العام من خلال المواضيع التي يقدمها بشكل متجدد طوال فترة بثه والتي من الممكن أن تستمر لمدة عام أو أكثر نظرا لتجدد المواضيع التي سوف يطرحها العمل من خلال القصص المطروحة.