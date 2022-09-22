أعلنت وزارة الإعلام إطلاق الدورة البرامجية التلفزيونية لشهر أكتوبر المقبل والتسويق لها من خلال فاصل إعلاني يستعرض أبرز البرامج التي سيتم بثها، والتي تغطي مجالات مختلفة منها الاجتماعية والثقافية والدينية والترفيهية وغيرها.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، إن دورة شهر أكتوبر ستتنوع في ما تعرضه من محتوى لتلبية كل الأذواق ومراعاة كل الاهتمامات، وإن شعار الدورة «الكويت، بعيون كويتية» يأتي ليترجم السعي من أجل شاشة تكون مرآة تعكس صورة البلاد للمشاهدين باختلافهم، لتراها كل الأعين كما تراها عين المواطن.



وأكد الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بالتكليف تركي المطيري، أن الوزارة حرصت على التنويع البرامجي واستقطاب الأسماء المهمة في الإعلام الكويتي ليتحقق للمشاهد ما يتطلع إليه، ويوفر لتلفزيون الكويت وكوادره مساحة إبداعية تنطلق من خلالها الطاقات وتجد فيها مجالا للتميز.