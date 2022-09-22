بعد نجاح أغنية «لندن» للفنان ماجد المهندس، والتي صاغ كلماتها الشاعر برقان وأشرف على تلحينها وإخراجها الصوتي الملحن فهد الناصر، يعود من جديد هذا التعاون الذي سيجمع كلا من المهندس مع الشاعر برقان وايضا ملحن الوطن فهد الناصر في عمل غنائي لم يتحدد عنوانه وهو عبارة عن أغنية عاطفية سنغل «كويتية الهوي».



العمل الجديد من توزيع المايسترو البحريني سيروس ووتريات المايسترو المصري تامر فايظي وإيقاع الإماراتي المبدع سمير القطان وجيتار روكيت وكورال الامارات، ويشترك عازف الناي المبدع وسام خصاف والأساتذة والقانون حسن فالح والعود صادق جعفر وهندسة صوت حسين بركات وعلي الدشتي وعبدالله العماني وعمرو صلاح، وختامها بالمكساج الجميل وماستر جاسم محمد، ومن المفترض أن تطرح حصريا في جميع قنوات شركة روتانا قريبا.