هاجم الفنان محمد الشرنوبي مواقع «السوشيال ميديا»، من خلال منشور له على حسابه الخاص بـ «فيسبوك»، بسبب انتقادات الجمهور التي توجه للشخصيات العامة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص ينتقدون الشخصيات العامة بشكل غير لائق، معربا عن غضبه الشديد منها، متمنيا أن تنتهي من حياتنا بشكل نهائي.



وكتب الشرنوبي قائلا: «ربنا يسامح اللي دخل السوشيال ميديا في حياتنا، وخلا أي حد ملوش لازمة يبقى مدي نفسه الحق إنه يهاجم وينتقد أي شخصية عامة، يا رب الناس تخليها في نفسها، وتشوف عيوبها وتبطل تحكم على غيرهم».