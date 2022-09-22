عبدالحميد الخطيب



بعد النجاح الذي حققاه خلال رمضان الماضي في المسلسل التراثي «نوح العين» والذي حصد نسب متابعة عالية وسط كمّ من الأعمال الدرامية التي عرضت في الشهر الكريم، يعود النجمان القديران محمد المنصور وحسين المنصور مرة أخرى إلى المنافسة الرمضانية بمسلسل جديد يحمل اسم «عزيز الروح».



وفي تصريح لـ «الأنباء» كشف الفنان حسين المنصور عن بعض ملامح هذا العمل المنتظر، قائلا: «عزيز الروح» مسلسل شامل دراميا، فهو اجتماعي، رومانسي، أكشن، ومن خلاله نناقش العديد من القضايا الآنية التي تهم الناس بأسلوب شائق، مشددا على أن للدراما دورا مؤثرا في تشكيل الوعي لدى الناس، لذا يحرص في كل أعماله على أن تكون قصصها إيجابية وتحمل رسائل مفيدة.



وأضاف المنصور: «عزيز الروح» عمل «مودرن» وليس تراثيا، من تأليف الكاتب عبدالله حافظ وإخراج مصطفى رشيد، وسنبدأ رحلة التصوير قريبا مع نخبة من ألمع النجوم المتميزين في الكويت والخليج، منهم محمد المنصور، هدى الخطيب، لمياء طارق، مي البلوشي، حمد العماني، أحمد النجار، شهاب حاجية، وآخرين، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين عند عرضه في رمضان المقبل.



جدير بالذكر أن الفنان القدير حسين المنصور قدم في رمضان الماضي المسلسل التراثي «نوح العيون» بمشاركة شقيقه الفنان القدير محمد المنصور وعدد من الفنانين، منهم هدى الخطيب وعلي جمعة ومحمد جابر وعبدالله ملك ومرام البلوشي وأحمد النجار ومي البلوشي وغيرهم، وحصد العمل نجاحا كبيرا، لاسيما انه قدم صراع الخير والشر بطرح درامي مختلف.