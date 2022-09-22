بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولبليز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة في نيبال وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير الممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.