بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيــــا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة في نيبال، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.