بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية الى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة في نيبال.