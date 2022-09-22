تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتنمية التعاون بين دول الخليج وبريطانيا في جميع المجالات



استنكر وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية وتوسعها.



جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ د.أحمد الناصر باجتماع الذكرى العشرين للمبادرة العربية للسلام والذي دعا إليه كل من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وباستضافة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل وبمشاركة الولايات المتحدة الأميركية مساء الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأكد الشيخ د.أحمد الناصر أن مثل هذه الأعمال الموجهة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تعد عنوانا للتعنت الإسرائيلي وأسبابا لاستمرار المعاناة وعقبة أمام السلام.



وجدد موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة سعيا لتحقيق الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأشاد الشيخ د.أحمد الناصر، خلال اللقاء، بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها الإنسانية مقدرا التعاون الوثيق والتنسيق عاليي المستوى عبر الحوار الاستراتيجي بين الكويت واللجنة الدولية.



واستذكر أبرز محطات تلك العلاقة التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما متطلعا إلى مزيد من التعاون في المجالات الإنسانية خدمة للأهداف الإنسانية.



بدوره، جدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقدير والامتنان لدور الكويت الإنساني في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وما تضفيه تلك الجهود على الكويت من مكانة مميزة في المجتمع الدولي.



من جانب آخر، شارك وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



وجدّد وزير الخارجية لنظيره البريطاني أحرّ تعازي وصادق مواساة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، كما جدد تهاني القيادة الكويتية لجلالة الملك تشالز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.



وتناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنمية التعاون الوثيق في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتقدم والازدهار المنشود.



إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية الپولندي زبيجينيف راو، وبحث الجانبان المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الكويت وپولندا، بالإضافة الى مناقشة آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.



واستقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش.



وبحث الجانبان المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الكويت وصربيا، بالاضافة الى بحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وقد وقّع الجانبان عقب اجتماعهما على اتفاقية تعاون في مجال الرياضة بين البلدين والتي من شأنها الإسهام في تطوير التعاون في مجال الأنشطة الرياضية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات.



كما استقبل وزير الخارجية منسق مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة وسبل تطويرها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تباحثا حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. واستقبل الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وزير الخارجية والتعاون في جمهورية غينيا الصديقة موريساندا كوياتي.



وتــم خـــلال اللقـــاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية غينيا وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.



واستقبل الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإســلامية الموريتانية الشقيقة محمد سالم ولد مرزوك.



وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين الكويـــت والجمــهورية الإسلامية الموريتـــانية الشقيقة وبحــث آخـــر المستجدات على الصعيدين العربي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.