استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في مقر إقامته في مدينة نيويورك أمس وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف الزياني على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



